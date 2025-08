El Triángulo Roto

Resulta ocioso hablar de planificación en CyT sin cimientos educativos sólidos. No hay político que no reconozca, en lo discursivo, la importancia de la educación para el desarrollo de un país. Tampoco faltan reclamos de inversión estatal en educación. Pero la importancia real que un gobierno le asigne a la educación no se agota en los números de un presupuesto, sino que debe acompañarse de una gestión educativa estratégica y eficiente. La visión de la educación como propulsora de movilidad social encarnada por prohombres como Belgrano, Sarmiento, Avellaneda y Roca, que dieron lugar al sistema educativo más sólido de la región, tuvieron su correlato local en Juan B. Terán quien, premonitoriamente a las conceptualizaciones de Sabato, concibió la educación superior como impulsora del tejido socio-productivo regional.