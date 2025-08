Campodónico: "A los chicos les dije que disfruten porque son partidos que no se dan todos los días"

"Ya no puedo hacer nada -dijo con picardía- trabajamos pensando en nosotros y en el rival. A los chicos les dije que disfruten porque son partidos que no se dan todos los días", explicó Campodónico sobre el partido por los 16.vos de final de la Copa Argentina que se jugará en Santiago del Estero. "El jugador de una categoría del ascenso, el que sueña con jugar en River o en Boca, en un partido como este tira y deja todo. Lo que me toca a mi, es mostrar inteligencia para saber cuándo golpear al rival que es de muchísima jerarquía", destacó Campodónico que fue contundente en lo que viene a buscar en el "Santo". "Nuestro objetivo es el ascenso", remarcó el goleador de San Martín que fue parte del equipo que logró el ascenso a la Primera División en la temporada 2007-2008.