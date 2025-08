Era de la Humanidad Aumentada: La pregunta que me dejó helado (y que nos obliga a repensar todo)

Una mamá, con esa mezcla de orgullo y angustia que solo una madre puede tener en la mirada, me dijo: "Federico, mi hija de 16 años, que toda la vida soñó con ser médica, ahora dice que no sabe si vale la pena estudiar. Me pregunta, con una seriedad que me desarma, '¿para qué voy a pasarme diez años en la facultad si para cuando me reciba, una IA va a ser mil veces mejor doctora que yo?'. ¿Qué le digo?".