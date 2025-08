¿Alteran la mente? el éxito de los muñecos Labubu podría estar en la dopamina y la química cerebral

No son juguetes tradicionales; su propósito es ser vistos, exhibidos y a menudo personalizados. El artista original, Kasing Lung, buscaba crear "personajes que se sienten tanto familiares como misteriosos", con un diseño "juguetón pero no perfecto — ella tiene dientes afilados, pelaje desordenado y un poco de energía salvaje". Poseer uno, además, puede conferir estatus social o un sentido de pertenencia.

"Aunque es muy decepcionante no conseguir un Labubu, o conseguir uno que ya tienes, en realidad no disminuye tu motivación. Solo hace que quieras ir e intentarlo de nuevo" afirmó Pennington. Los coleccionistas se centran en la parte que generó mayor satisfacción. Jared Watson, profesor de la NYU Stern School of Business, añade que "no sientes el mismo tipo de emoción cuando todo el mundo está al tanto del secreto".​