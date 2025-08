Can Armando Güner, el delantero alemán con sangre jujeña que eligió jugar para Argentina

Can Armando Güner tiene 17 años, juega como delantero en el Borussia Mönchengladbach y empieza a dejar su huella en la Selección Argentina Sub 20. Hijo de madre mitad argentina y mitad alemana, y de padre turco, nació en Alemania, pero su historia está marcada por los colores celeste y blanco. Su abuela es oriunda de La Quiaca, Jujuy, y su segundo nombre, Armando, fue elegido por el fanatismo de su padre por Diego Maradona. “Era obvio que me llamaran así”, contó entre risas.