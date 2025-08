La Volpe se postula para dirigir a Boca: “Si me llama Román, lo manejo de taquito”

Lejos de cualquier reparo, La Volpe aseguró que no podría rechazar una propuesta del club. “¿Cómo me voy a negar a uno de los equipos más grandes que hay en Argentina?”, dijo. La relación con Juan Román Riquelme, presidente de la institución, nunca fue cercana, pero el ex DT de México y Vélez cree que eso puede modificar. “Creo que puedo cambiar opiniones tomando un café con él”, señaló.