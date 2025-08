Con los ojos en La Sala, pero la mente en el Trasmontaña

En el Trasmontaña también tiene que defender la victoria que lograron en 2024. Lo del domingo será el complemento a lo que vivirán en 15 días y, por lo que viene escuchando, no duda en su vaticinio: “Tengo que conocer el recorrido, pero estoy segura de que será una carrera más dura y muy diferente. Me gusta el desafío y la expectativa por lo nuevo. A mí me encantan las subidas”, reconoció. Y definió su parecer en cuanto a la carrera: “será de mayor resistencia”.