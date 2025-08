Nima Sarkechik: “Tucumán no es una parada más; es una raíz”

- Me fascina cómo las herramientas digitales, la inteligencia artificial y las prácticas híbridas están reconfigurando la creación. Pero lo que más me atrae son los cruces inesperados: cuando un rapero dialoga con una soprano, o un niño o niña recita un poema en su lengua natal en medio de un coro de Brahms. Me tocan artistas como Stromae, Fazil Say o algunos compositores actuales como Fabien Waksman. Y creo profundamente que el futuro del arte se juega en su capacidad de crear vínculos donde antes no los había.