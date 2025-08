“Estamos en un club grande y saldremos a ganar”: Aaron Spetale calentó la previa contra River

“Nos duele mucho. No fue un buen partido. Pero hay que dar vuelta la página rápido porque no hay margen de error. Primero tenemos a River, que es una parada difícil, y después un duelo clave frente a Madryn”, dijo el ex Nueva Chicago, que habló sobre el rol de Campodónico, ex delantero y actual DT de la institución. “Uno sabe lo que significa Mariano para el club. Como delantero, estoy encantado de aprender de alguien que jugó en mi posición”.