¿Cómo está la consideración de Cavani en Boca?

Aunque fue solo un ensayo y para la próxima fecha su titularidad no correría riesgo, la salvedad es que si con el pasar de los días no lo ven al ciento por ciento y el ex Banfield demuestra que está en mejores condiciones que en los últimos partidos, nadie descarta su salida. Esta prueba deja en claro que el DT empieza a analizar otras alternativas ante la carencia de respuestas de Cavani.