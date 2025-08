Gallardo pierde a Salas y define el "11" de River para jugar ante San Martín por Copa Argentina

Conscientes del aporte sui generis de Salas para el equipo del “Muñeco”, los simpatizantes se fueron de Núñez inquietos y rogando que su dolencia tuviera que ver con un esguince y no con un tema ligamentario, lo cual se confirmó posteriormente. Como sea, en el “Mundo San Martín” la noticia de su baja fue recibida con un suspiro de alivio. En definitiva, su rival en el Madre de Ciudades no podrá contar con su as de espadas.