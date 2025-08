Alberdi, el prócer incómodo, en un libro revelador

Su libro “Alberdi” es una biografía de Juan Bautista Alberdi. Lo escribió, según contó en LG Play, “empujada un poco por la coyuntura de la actualidad”. Y agregó: “En realidad lo que pasó es que, con la Ley Bases, se armó cierta discusión, con Javier Milei, Cristina Kirchner, las redes sociales y sindicatos, sobre la figura de Alberdi. Cada uno citaba un fragmento del prócer que le daba la razón. En ese momento yo escribí en la red social X un tuit diciendo que básicamente cualquiera iba a encontrar el Alberdi que quisiera porque él había cambiado mucho su pensamiento a lo largo de su vida en muchas cosas, y en otras no. Ese tuit le interesó al periodista Ernesto Tenenbaum y me hizo una entrevista. La escuchó la editora de Planeta y me convocó para hacer un libro sobre la vida de Alberdi que estuviera bien orientado a la divulgación o a la historia pública”.