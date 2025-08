Justin Timberlake reveló que tiene enfermedad de Lyme: ¿de qué se trata y cuáles son los síntomas?

El artista reconoció que hablar de este problema de salud fue complicado, pues "siempre me educaron para mantener este tipo de cosas en secreto". Sin embargo, decidió ser "más transparente" para que "mis dificultades no se malinterpreten", y así, "ayudar a otras personas que también padecen esta enfermedad". Timberlake no es el único famoso que ha revelado padecer de Lyme; otros artistas como Thalía, Shania Twain, Avril Lavigne y Justin Bieber también han compartido públicamente su lucha contra esta enfermedad.