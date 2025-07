Autorizan la cremación del cuerpo de “Locomotora” Oliveras tras la denuncia que había frenado el proceso

El abogado de los hijos de Oliveras, Luis Hilbert, se había mostrado enérgico contra la denuncia. “Parodi no la conocía a Alejandra, no lo conocen los hijos, no lo conoce la familia. Es lo que yo llamo un denunciante serial. Ha denunciado desde gobiernos extranjeros hasta clubes de fútbol. Lo que presentó es una denuncia falsa, imaginaria, sin ningún tipo de sustento”, expresó.