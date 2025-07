Grito de gol en la cara y abrazo al final: cómo fue el duelo de Messi con un ex delantero de Atlético Tucumán

Luego, el “Zorro” elogió la actitud del capitán argentino: “La verdad que eso habla de lo que es Messi. Ganó todo, tiene 38 años y está impecable. Viene y me grita el gol como si fuera el primero de su carrera. Ahí te das cuenta de que quiere seguir ganando. No le puedo decir nada, ¿qué le voy a decir? Es el mejor de la historia. Cuando hay un tipo así, te cierra la boca. Con Leo no podés discutir”.