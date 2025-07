De Instagram al libro: así viajó “Al cielo al revés”

- Para mí, la poesía es un lugar al que voy cuando me faltan las palabras, y también cuando quiero encontrarlas. Es un espacio donde no hacen falta respuestas. Creo que estamos muy acostumbrados a necesitar explicaciones, a buscar certezas de forma urgente. La poesía no me exige eso. La poesía simplemente me da. Me da belleza. Me muestra que las palabras pueden servir para deslumbrarse, para quedarse un rato asombrada. En un mundo tan violento, necesitamos aprender a usar las palabras para hacer algo bello.