Una mujer de 34 años murió mientras entrenaba en un gimnasio de Mar del Plata

Una amiga que entrenaba con ella escribió un conmovedor mensaje en Facebook: “Amiga de mi corazón, no puedo creer que me dejaste sola. Pensé que me estabas jodiendo, que te estabas por desmayar. Estábamos re bien haciendo gimnasia, mi loca. No pude hacer nada para ayudarte, pero me quedo con todas las cosas lindas que compartimos. Me dejaste un dolor tan grande, perdón amiga, no pude ayudarte”.