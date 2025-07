El desafío de mantener limpio el espacio público

Ese día, a pesar de que se habían agregado contenedores en previsión de que iba a haber mucha gente, fue grande el descalabro. Se recogieron 7.500 kilos de desperdicios, el lago quedó afectado con aceite de frituras -todavía se está trabajando en la recuperación del espejo de agua- y lo más llamativo fue que los contenedores no se llenaron, es decir que mucha gente directamente arrojó los residuos sin preocuparse por el ambiente ni la estética. “Algo está pasando y excede a la necesidad de agregar más contenedores. Para poder apropiarse de los espacios públicos hay que amarlos y una parte de ello es conocerlos para lograrlo”, dijo el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad. Una psicóloga dijo que “algo que está científicamente probado es que la gente actúa con responsabilidad ecológica y social cuando percibe pautas normativas. Así como hay recompensas por las buenas acciones, tiene que haber sanciones por conductas antiambientales”. Y la directora de la Federación Ambiental Tucumán enfatizó en que el cuidado del ambiente no debe recaer en una sola esfera. “La responsabilidad es compartida. Escuelas, empresas, ciudadanos, Estado, medios de comunicación deben actuar porque el cuidado del ambiente es un tema sensible, político, social y emocional”.