Cheesecake de pistacho: la receta sin horno y con pocos ingredientes que es furor en las redes

Hay postres que llegan para quedarse, y el cheesecake de pistacho es uno de ellos. Cremoso, suave y con ese sabor tan característico que aporta este fruto seco, esta tarta fría se convirtió en la favorita de quienes buscan un toque distinto para sus sobremesas o meriendas. Y lo mejor de todo: no necesita horno y se prepara con muy pocos ingredientes.
El pistacho, que alguna vez fue un sabor reservado solo para los helados, hoy es protagonista indiscutido en la pastelería. Su color verde vibrante, su textura única y su delicado sabor lo llevaron al centro de la escena gastronómica. Aparece en tortas, bombones, cremas, alfajores y, por supuesto, en este cheesecake que se volvió viral.
La receta es ideal para quienes no tienen mucho tiempo pero quieren agasajar con algo casero. En menos de lo que imaginás, podés tener un postre digno de confitería listo para compartir. Fresco, fácil y delicioso: así es este cheesecake que promete robarse todas las miradas (y los elogios).
Ingredientes
Para la base:
160 g de galletitas de vainilla trituradas
75 g de manteca derretida
Para el relleno:
260 g de crema de leche
180 g de azúcar
290 g de queso blanco
1 cucharada colmada de pasta de pistacho
Preparación
Base: Triturá las galletitas y mezclalas con la manteca derretida. Volcá la mezcla en un molde y presioná bien para que quede firme y pareja. Llevá al freezer mientras preparás el relleno.
Relleno: En un bol, batí la crema de leche con el azúcar hasta que esté montada. Agregá el queso blanco y mezclá bien. Por último, incorporá la pasta de pistacho y unificá todo.
Armado: Volcá el relleno sobre la base ya fría y volvé a llevar al freezer por al menos 4 horas, o hasta que esté bien firme.
Decoración: Una vez que el cheesecake esté listo, decoralo con pistachos picados por encima para realzar su sabor y darle un toque crocante.