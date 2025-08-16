 Cheesecake de pistacho: la receta sin horno y con pocos ingredientes que es furor en las redes
Cheesecake de pistacho: la receta sin horno y con pocos ingredientes que es furor en las redes

Perfecto para compartir con amigos, para sorprender a la familia o simplemente para darte un gusto

Hace 2 Hs

Hay postres que llegan para quedarse, y el cheesecake de pistacho es uno de ellos. Cremoso, suave y con ese sabor tan característico que aporta este fruto seco, esta tarta fría se convirtió en la favorita de quienes buscan un toque distinto para sus sobremesas o meriendas. Y lo mejor de todo: no necesita horno y se prepara con muy pocos ingredientes.

El pistacho, que alguna vez fue un sabor reservado solo para los helados, hoy es protagonista indiscutido en la pastelería. Su color verde vibrante, su textura única y su delicado sabor lo llevaron al centro de la escena gastronómica. Aparece en tortas, bombones, cremas, alfajores y, por supuesto, en este cheesecake que se volvió viral.

La receta es ideal para quienes no tienen mucho tiempo pero quieren agasajar con algo casero. En menos de lo que imaginás, podés tener un postre digno de confitería listo para compartir. Fresco, fácil y delicioso: así es este cheesecake que promete robarse todas las miradas (y los elogios).

Ingredientes

Para la base:

160 g de galletitas de vainilla trituradas

75 g de manteca derretida

Para el relleno:

260 g de crema de leche

180 g de azúcar

290 g de queso blanco

1 cucharada colmada de pasta de pistacho

Preparación

Base: Triturá las galletitas y mezclalas con la manteca derretida. Volcá la mezcla en un molde y presioná bien para que quede firme y pareja. Llevá al freezer mientras preparás el relleno.

Relleno: En un bol, batí la crema de leche con el azúcar hasta que esté montada. Agregá el queso blanco y mezclá bien. Por último, incorporá la pasta de pistacho y unificá todo.

Armado: Volcá el relleno sobre la base ya fría y volvé a llevar al freezer por al menos 4 horas, o hasta que esté bien firme.

Decoración: Una vez que el cheesecake esté listo, decoralo con pistachos picados por encima para realzar su sabor y darle un toque crocante.

Cuáles son tres signos del Horóscopo Chino que cerrarán un ciclo antes de fin de año

Cómo comparar consumo y costos de la energía en el hogar mediante una aplicación

¿Qué piedras se cargan con el sol y cuáles con la luna? La guía definitiva para energizar tus cristales

Eligieron los mejores bares del mundo y hay un clásico de Argentina entre los 10 primeros

Santoral del 10 de agosto: hoy se celebra a San Lorenzo, mártir y patrono de los diáconos

Murió Cristina Ruesjas, una de las voces más emblemáticas de la radio tucumana

El video de la Municipalidad capitalina que generó debate en las redes: ¿está mal besarse en las plazas de Tucumán?

¿Qué se debe revisar antes de comprar un queso artesanal?

Un sábado fresco y nublado en Tucumán: qué se espera para el Día del Niño

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Condiciones adversas: qué provincias serán afectadas por las lluvias de la intensa ciclogénesis

Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño

Cacería sí o no: polémica por la superpoblación de especies invasoras

