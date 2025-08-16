Cheesecake de pistacho: la receta sin horno y con pocos ingredientes que es furor en las redes

Hay postres que llegan para quedarse, y el cheesecake de pistacho es uno de ellos. Cremoso, suave y con ese sabor tan característico que aporta este fruto seco, esta tarta fría se convirtió en la favorita de quienes buscan un toque distinto para sus sobremesas o meriendas. Y lo mejor de todo: no necesita horno y se prepara con muy pocos ingredientes.