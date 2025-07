Cómo fue la dura infancia de la "Locomotora" Oliveras en Jujuy: "No teníamos para comer"

La violencia marcó su adolescencia

Pero un día su vida cambió, a los 14 se enamoró y comenzó la peor pesadilla de su vida: "Nos mudamos a una casita muy humilde, era la última miseria que te podés imaginar. Era una pieza sin luz, sin baño, sin agua. Comíamos la primera o segunda semana del mes y después tenía que ir a la casa de mis padres porque no teníamos para comer. Me pegaba por nada, porque tenía ganas nomás. Cuando volvía de trabajar o cuando estaba conmigo. Me destrataba todo el tiempo. Siempre fue violento", comentó la ex boxeadora en una cita de Aire Santa Fe.