Los Pumas y el desafío de pensar en los All Blacks

Marcelo Bosch valoró el descanso, especialmente en lo emocional: “El hecho de no jugar durante seis o siete semanas les da un fresco y ganas de volver. Lo ideal sería un amistoso, pero muchas veces ese ideal no existe”. También señaló que la Premiership inglesa, con su receso durante el Seis Naciones, empieza a resultar atractiva para quienes buscan pausas razonables. Martín Altberg remarcó que jugadores como Mallía y Chocobares no necesitarán mucho para recuperar ritmo por su experiencia y continuidad. Gonzalo Tiesi, por su parte, vinculó esta planificación no solo con el Rugby Championship, sino también con el próximo Mundial. Reconoció que enfrentar a Nueva Zelanda sin rodaje no es lo ideal, pero resaltó la necesidad de cuidar el físico a largo plazo. El cuerpo técnico apuesta por llegar con energías renovadas y prioriza la salud integral del plantel, más allá del riesgo de una preparación corta.