Entre la incomodidad y la risa, Morena Beltrán le explicó a Ruggeri porqué Blondel no juega en Boca Juniors

Fue el momento en que Beltrán irrumpió. Antes había sido enfocada mientras hacía muecas de risa, algunas que indicaban dudas y otras, de suma seriedad. “La realidad es que tampoco encaja, porque Boca no juega con ocho, juega con un doble cinco, con un enganche y dos delanteros más. Lucas es lateral”, planteó Beltrán. “Juega en la selección de lateral”, recordó el defensor, sobre su actualidad en el combinado de Suiza.



“Los considera más a Advíncula y a Barinaga. Y es fútbol. Somos todos grandes. Son elecciones”, intentó rematar Morena. Pero no convenció al experimentado ex jugador. “Yo no me la... A mí no me vengan con eso, si ustedes quieren pasar así por encima...”, concluyó, dejando entrever que la escasa acción de Blondel no tiene relación con cuestiones futbolísticas, según su percepción.