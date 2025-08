La gestión de residuos en la Argentina está en crisis con un reciclaje que no logra imponerse

En la Argentina se generan 45.000 toneladas de basura cada día, según datos del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (hoy existe una Subsecretaría). Lo alarmante es que casi el 35% de esos residuos termina en basurales a cielo abierto, una situación que no sólo agrava el cambio climático, sino que también amenaza la salud de la población. Este es el mensaje que llevó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según FARN, este modelo de gestión de los desechos es insostenible en parte porque el reciclaje no consigue imponerse como una práctica de peso.