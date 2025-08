Cinco claves para saber cuándo alejarse de una relación que ya no funciona

La coach de vida y especialista en relaciones, Jillian Turecki, remarca que el sufrimiento no es sinónimo de fracaso. “Alejarse de alguien que te importa y que no puede satisfacer tus necesidades es uno de los actos más valientes que puedes hacer”, señaló en sus redes sociales. Y aclaró que terminar una relación no significa que ambas personas sean “malas” o dañinas: muchas veces, simplemente, ya no son compatibles.