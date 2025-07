Tengo que viajar a Estados Unidos este año: ¿saco la visa o me conviene esperar?

Trámites

En Aticana se tramitan entre 90 y 100 visas por semana por primera vez o por renovación, y hay gran cantidad de consultas. “Muchos tucumanos se interesaron, sobre todo por el Mundial de fútbol del año que viene. Pero tenerla no aseguró nunca poder ingresar a EEUU. Cuando se llega al destino, en Migraciones se pasa siempre al trámite definitivo, y se responde a las preguntas para determinar los motivos del viaje, como de qué trabaja y qué hace, hay que demostrar para qué se va y que en el país de origen tiene una vida estable y que el objetivo es turístico. Son raros los casos en que no se deja entrar, no suele ocurrir”, aclaró.