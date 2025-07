Habló la hija de Ozzy Osbourne: ¿cómo fue la emotiva despedida musical?

Los Obsourne: un contexto familiar de despedidas y homenajes

La despedida de Kelly llega en un contexto particularmente sensible para la familia Osbourne, marcado por una serie de eventos significativos ocurridos a principios de julio. Durante el concierto Back to the Beginning, que representó las últimas presentaciones en vivo de Ozzy junto a Black Sabbath, Kelly recibió una propuesta de matrimonio de Sid Wilson, integrante de Slipknot. Este importante y feliz suceso tuvo lugar en la presencia de sus padres, Ozzy y Sharon Osbourne.