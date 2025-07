“Fue un fin de semana difícil”: Briatore explicó la arriesgada estrategia que dejó mal parado a Colapinto

La frustración de Colapinto tras el GP de Bélgica

Por su parte, Colapinto expresó su frustración por las dificultades que tuvo para encontrar ritmo en pista. “Fue una carrera dura, larga, intentamos avanzar, pero íbamos medios frenados con los otros autos delante. Íbamos más rápido en las rectas y más lentos en las curvas. El aire sucio cuando salí con la goma para piso seco me costó un poco y me hizo gastar mucho la goma. Con las intermedias en la lluvia iba rápido y me estaba acercando bastante a Pierre, después con la goma lisa algo no hizo clic y nos faltó ritmo”.