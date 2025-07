Messi, De Paul, Tini y Antonela Roccuzzo: todos los gestos y escenas que dejó el empate de Inter Miami

Por su parte, su amigo y compañero Lionel Messi como estaba suspendido por no haber participado del All Star Game -debido al desgaste físico que acumulaba-, no pudo jugar el duelo ante Cincinnati, que terminó igualado sin goles. A pesar de sus justificaciones, la MLS decidió sancionarlo. Desde la platea, compartió el partido junto a De Paul, en una escena que recordó a las concentraciones de la Selección Argentina: con mate en mano, siguieron el juego como lo hacían en el predio de Ezeiza. La transmisión captó esas imágenes y dejó claro que la cábala, que también incluye a Claudio Tapia, ya forma parte del ritual del Inter Miami.