Fórmula 1: tristeza, alegría y optimismo, así encarará Franco Colapinto la final de mañana

De la Sprint, en la que Colapinto quedó último y Gasly tuvo problemas mecánicos antes de largar y terminó saliendo de los boxes y luego abandonó, pasó la Clasificación. "Me sentí mejor, con los cambios que hicimos. El auto mejoró. En eso estoy contento", remarcó el pilarense que horas antes había sentido que "el auto se cayó a pedazos". ¿En qué no quedó con alegría? "No es lo ideal no pasar por tan poquito, pero es lo que hay", reconoció en la zona mixta.