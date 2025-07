La preocupación de Belu Lucius por su vuelo a Tucumán

¿Qué le pasa a Belu Lucius cuando tiene que volar?

La influencer parece ser en extremo sensible a los cambios de velocidad o de altura. Es que, según contó ella misma en videos en sus historias de Instagram, padece de mareos intensos. Y no pasa únicamente cuando tiene que subir a un avión, sino también cuando sube a un barco o simplemente cuando viaja en auto o colectivo. “No se por qué me mareo –explicó–. La paso tan mal que me quiero tirar. No se lo deseo a nadie. Es horrible”.