“Enseñame Tucumán”, un certamen con final televisada

César Brito, abanderado de sexto año, también valoró la experiencia: “Con los chicos hemos participado en otros certámenes de otras provincias para enriquecer nuestros conocimientos, pero en este en particular ha sido muy importante para nosotros. Lo que me gustó de este libro es entender lo dura que fue la vida para las pasadas generaciones. Cómo era el sistema de antes con respecto a la política y cultura. En el año 1975, la dictadura hizo hincapié en el trasfondo de la cultura. Eso nos permite transmitir esta información a nuestros hijos en el futuro para que ellos sepan que no deben cometer los mismos errores de antes y ser mejores”.