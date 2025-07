Turf: Los clásicos comenzaron a correrse con el orden de la largada

“Con esta potranca me hubiese gustado poder elegir un número más alto, porque la yegua no es ligera en los primeros metros y largando desde el lado exterior, es más fácil para acomodarse. Con el número 4 voy a estar obligado a salir un poco exigido en el arranque de la carrera, porque Pale Joy no está acostumbrada a los roces que son típicos de una carrera numerosa. Si eso no le juega en contra, va a ser una rival muy dura para cualquiera”, comentó. Y luego analizó a los adversarios. “Me parece que Altruismo es el adversario más duro. Lo veo muy bien y en la partida final se lució al pasar 600 metros en 34”. Se notó que está en gran forma”, indicó Vizcarra.