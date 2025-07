Fenómeno viral: ¿qué son los Labubu y por qué se llevan en las carteras?

El fenómeno trascendió lo digital, por lo que figuras del deporte, el espectáculo y la moda adoptaron a estos muñecos como parte de sus looks. Entre las celebridades internacionales que ya fueron vistas con un Labubu colgando de sus carteras figuran Rihanna, Kim Kardashian y Dua Lipa. En Argentina, Wanda Nara y Rodrigo De Paul también mostraron el suyo. La tendencia escaló tanto que incluso marcas de lujo crearon ediciones especiales y colaboraciones exclusivas. Algunas versiones premium pueden costar más de 300 dólares, mientras que las más accesibles rondan los 20. No obstante, como ocurre con casi todo objeto de deseo, el mercado pronto se llenó de réplicas y versiones no originales a menor precio.