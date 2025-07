“Internet es una gigantesca masa de textos, sin una sintaxis jerarquizada”

-En efecto. Me escandalizan los discursos que trasmiten la idea de que Internet es el gran educador, sobre todo porque esos discursos se emiten frente a la crisis de la escuela pública. Sin duda, toda nueva tecnología comunicacional trae cambios muchas veces difíciles de evaluar en el presente. Durante todo el siglo XX los cambios tecnológico-comunicacionales trajeron ampliación del público y emergencia de nuevos públicos. Pero esos públicos deben aprender sus destrezas en alguna parte: la escuela, a comienzos del siglo pasado, produjo el público de los diarios de masas y de las editoriales populares. ¿Quién se hace cargo hoy de una distribución democrática de destrezas? Internet es un campo de posibilidades pero no puede hacer el milagro de inculcar destrezas de lectura y escritura donde no las hay. La capacidad de la lectura a gran velocidad es previa e indispensable para utilizar la red. La gente navega para comprar, mirar películas y escuchar música. En el estado actual Internet refuerza lo que se aprendió en la televisión.