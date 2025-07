Reconocido humorista reclamó a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por haber usado su imagen

El descargo de Lucas Upstein por el uso de su imagen

En primer lugar, Upstein aseguró no haber recibido ningún tipo de paga por el uso de su imagen en el video. Pero enseguida hizo una nueva observación que quebró el clima de seriedad con que parecía estar hablando. “Quiero aclarar que si la Municipalidad quisiera usar mi imagen para sus redes sociales, yo no tendría ningún problema. De hecho, si quisieran darme sánguches de milanesa robados a chicos desnutridos, no me molestaría”, remató con picardía.