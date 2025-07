Cartas de lectores: Nuestra Argentina

Me duele cada vez más ver a mi patria retroceder al siglo XIX, cuando solo algunos -los hijosdalgo- comían todos los días. Luego la inmigración y dirigentes brillantes como Sarmiento, Roca o Alberdi hicieron la diferencia. Hoy todo eso es historia, la gente elige por descarte, buscando ganarse el “quini” político de gente decente e idónea. Pero no tenemos suerte, la elección por descarte termina eligiendo a un descartable. O personas con el síndrome de acumulación de dinero sin límites, o uno que está llevando el país a una crisis social sin precedentes. La Argentina está cada vez más dividida, entre los que comen todos los días, pueden comprar un par de zapatillas e irse a la costa; y los que no pueden comprar productos básicos o medicamentos. Más de 10 millones de personas. También están los que deben salir a las rutas a trabajar, y mueren a un promedio de siete personas por día. Porque “el César” no quiere disponer de dinero para las rutas. No estamos en Gaza ni en Ucrania. Aunque muchos no lo quieran ver, esta es la Argentina, nuestra Argentina. España, un país otrora pobre, genera 400.000 puestos de trabajo por año, tiene una inflación de un 2% anual y un déficit fiscal de un 1,5% En Barcelona hay más argentinos que catalanes.