Ola de robos en Villa Luján: “Los vecinos entran corriendo a sus casas porque tienen miedo”

“Nosotros ya no llegamos caminando tranquilos. Entramos corriendo a nuestras casas porque no sabés si te van a robar”, contó Benjamín a LA GACETA, uno de los vecinos que decidió hablar en nombre de varios residentes que por cuestiones laborales no pudieron estar presentes. La situación se tonró tan alarmante que algunos optaron por instalar rejas adicionales, reforzar puertas y hasta modificar rutinas diarias para evitar ser víctimas.