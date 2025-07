Tucumán será sede de un torneo que enfrentará a las jóvenes promesas con las leyendas del ajedrez

Se entregarán premios en efectivo por un total de $200.000, que serán distribuidos entre los cinco primeros puestos de la clasificación general. Además, los jugadores infantiles y juveniles también tendrán su recompensa: se premiará a los tres mejores en cada una de las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, reconociendo el esfuerzo de los más pequeños.