Lawn Tennis y Tucumán Rugby están en la cuenta regresiva

Santiago Aguilar, una de las figuras del equipo, reconoció esa dualidad en el rendimiento: “Sin duda que teníamos ese bajón de casi todo el primer tiempo. Se fueron arriba, nos recuperamos un poco, el segundo tiempo creo que hemos intentado mucho más y eso nos llevó al resultado que esperábamos”, expresó. El cambio no fue casual ni improvisado. Fue el resultado de un plan trabajado durante la semana. “Siempre ha sido el foco en intentar, intentar y no renunciar a nuestro juego”, explicó Aguilar. La insistencia y la convicción de no abandonar su identidad fueron claves para remontar el partido.