El dólar blue continúa su escalada y acumula un aumento de $115 en lo que va de julio

El Banco Central (BCRA), por su parte, se mantuvo al margen del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) durante la jornada. Tras el desembolso inicial del Fondo Monetario Internacional (FMI), las Reservas Internacionales experimentaron un notable incremento, superando los u$s 12.000 millones y elevándose de u$s 24.305 millones a u$s 36.799 millones.