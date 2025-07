Cero en Mitología

Una hora semanal, mínimo: Prometeo, Edipo, Antígona, pero también el Pombero, el Familiar, la Pachamama, las ceremonias de agosto. El mito no enseña a obedecer, sino a interpretar; no da respuestas, abre preguntas. El idioma de los símbolos, de los arquetipos, de las repeticiones con va riaciones. Leer que Ícaro no es solo un personaje con alas de cera, sino una advertencia sobre la soberbia tecnológica. Que Amaterasu, la diosa japonesa del sol, se encierra en una cueva por vergüenza, podría ser leída junto con nuestras propias historias de encierro, duelo o reapertura. Que Prometeo y Quetzalcóatl, cada uno a su modo, comparten la figura del rebelde que entrega el fuego o el maíz a la humanidad, y paga por ello. ¿Qué nos dice eso sobre el castigo al que comparte? ¿Sobre el miedo de los poderosos a la entrega? No se trata de celebrar lo mítico como si fuera una curiosidad pintoresca, sino de entenderlo como un modo de pensamiento que sigue actuando en el presente.De hecho todos usamos “odisea” “prometéico”, “narciso”. Y no es que tenemos que saber la etimología sino poder remitirnos a todo lo que puede enseñarnos el lenguaje simbólico del mito.