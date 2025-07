La jubilación al alcance de todos

Ley 27.705 sigue vigente para este universo de trabajadores, técnicamente quien se anticipe a la etapa de jubilación ordinaria, analice su situación previsional y complete los años de aportes faltantes, debería acceder a la jubilación sin ningún inconveniente cuando cumpla la edad. Cada mes que se compra tiene un valor equivalente al 29% de la remuneración mínima imponible del sistema, el cual se actualiza mensualmente por movilidad previsional, por lo cual cuanto antes analice su situación previsional el trabajador y se adhiera a la ley, más tiempo para pagar tendrá, ya que el total de la deuda que surja por el tiempo que compre por Ley 27.705, deberá estar cancelado un mes antes de cumplir la edad de jubilación. Si el total de la deuda no estuviese cancelado al momento de cumplir la edad, no podrá acceder en lo inmediato a la jubilación ordinaria, sino que tendríamos que reanalizar el caso y ver cuándo estaría en condiciones de hacerlo. Quien no formalice y complete los años de aportes, pudiendo hacerlo ahora, sólo tendría en el futuro la opción de la PUAM, pensión universal para el adulto mayor.