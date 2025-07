Sexualmente hablando: sexo y tercera edad

Ojo: puede que estas personas hayan sucumbido en dar crédito a las muchas creencias erróneas y prejuicios sociales que todavía circulan en torno a la sexualidad de los más grandes y que han llegado a convertirla en un verdadero tabú: “Sólo los jóvenes pueden gozar del sexo”; “Las personas mayores no se enamoran”; “Con la edad, la sexualidad se vuelve vergonzante”; “La sexualidad termina con la menopausia”; “Hacer el amor equivale a coito”; “Los mayores que sufren enfermedades no pueden tener actividad sexual”; “El sexo puede dañar la salud de las personas grandes”; “La masturbación es cosa de jóvenes”; “La gente mayor no está interesada en el sexo” (y si lo están, son ‘viudas alegres’ o ‘viejos verdes’)”. Y la más romántica de todas: “Ser abuelos es la total realización de las personas mayores”. En síntesis, la idea de que, a una altura de la vida, lo natural es que la sexualidad ceda para dar lugar a cosas más sublimes y se convierta en algo del pasado, en buenos recuerdos.