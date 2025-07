Para Deleuze, nadie escribe con la cabeza vacía, recordemos cuántos escritores se han presentado primero como lectores. La cabeza está llena, ¿de qué? “Diría que de ideas completamente hechas -explica-, que ustedes podrán muy bien encontrar originales. Ideas completamente hechas no quiere decir forzosamente ideas que los otros también tienen. Pueden tener ideas propias y al mismo tiempo completamente hechas. Fáciles, fáciles”. Escribir es, entonces, seleccionar entre todas esas ideas hechas; borrar, suprimir. En ese borrar hay que cuidarse de no quedar con el peor plagio, el de sí mismo. Deleuze nos previene especialmente contra los lugares comunes no sólo de los demás. Hojas y hojas gastadas, mares de tinta para repetirse a uno mismo en el pobre papel. Así que el pavor muestra ser perfectamente lógico del otro lado, el del papel. Es el miedo de la hoja en blanco, no a ella.