El juego del calamar, la serie que desnuda al dinero como un fin en sí mismo

Algunas de estas cuestiones son paroxismos que se permite el guion. Otros, no tanto. Por caso, si bien no pueden saldarse deudas con partes del cuerpo (ya no se podía en los tiempos en que William Shakespeare escribe “El mercader de Venecia”, antisemitismo aparte), no menos cierto es que el tráfico de órganos es un infierno omnipresente en Asia. Si bien no es así particularmente en Corea del Sur, en muchos otros países asiáticos existe el denominado “turismo de trasplante”: personas de mucho dinero que van a conseguir un trasplante en países pobres, plata mediante.