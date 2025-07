$10 millones por un billete de $10.000: qué errores tienen los billetes que buscan los coleccionistas

Pero los propios coleccionistas advierten que no todos son iguales, ni todos buscan lo mismo. Es por eso que lo que para unos tenga demasiado valor, puede que para otros no. Esto implica que pueden crear sus propias categorías de colección y evaluar las singularidades de cada moneda. Un punto que suelen tener en común, es que las piezas mejor conservadas y no dañadas suelen tener un valor extra.