Según encuestas, muchos sojeros se encuentran en una situación crítica

La campaña 2024/2025 de soja en Tucumán y en sus zona de influencia (Catamarca y Santiago del Estero) mostró una baja de un 11% en el rendimiento promedio, respecto del ciclo anterior, según una encuesta realizada por la Eeaoc. “El sondeo relevó datos sobre manejo agronómico, sanidad, fertilización y permitió una estimación de costos”, dijo Daniela Pérez, de la sección Economía y Estadísticas . “Un desafío principal sigue siendo el control de malezas, como Borreria y los ‘atacos’, que demandaron entre tres y cuatro aplicaciones de herbicidas”, añadió. Entre las plagas se destacó el picudo negro y orugas como Rachiplusia nu, además de Spodoptera, trips, arañuelas y el complejo de chiches. Se dieron entre tres y cuatro aplicaciones de insecticidas para el manejo de estas plagas. Las enfermedades más frecuentes fueron las de fin de ciclo. En cuanto a la fertilización, más del 60% del área sembrada recibió fósforo, aunque muchos suelos siguen mostrando niveles críticos de P. Un 45% de los productores analiza el suelo solo cada cuatro años o más.

Desde lo económico, los gastos de barbecho a cosecha se estimaron de los U$S 300 a U$S 484 por hectárea, según nivel de fertilización, manejo sanitario y uso de semilla propia o comprada. Con un precio de referencia de U$S 280 por tonelada, el rinde necesario para cubrir gastos supera el promedio provincial actual, lo que deja a muchos productores en situación crítica. Cabe agregar que en la semana el precio de la tonelada de soja sufrió una fuerte caída, y se ubicó en alrededor de U$S 250, lo que vuelve inviable la producción en el NOA.