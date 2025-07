El día que Menem habló de viajes a la estratósfera en el norte salteño: la historia contada por sus protagonistas

"Yo lo que le dije, adelante de los chupamedia de turno que lo aplaudían, era que 'qué viene a hablar de cohetes a Japón si acá nadie va a ser astronauta, si a nosotros no nos alcanza ni para ir a Salta y los chicos wichis se están muriendo de hambre'. Se lo dije en la cara. Se ve que lo que dije le molestó al gobernador Juan Carlos Romero", afirma Contreras. La respuesta oficial fue inmediata y brutal. "Después de eso salí, caminé dos cuadras y me agarra la cana. Quisieron inventar que yo me había sacado unos kit escolares y que lo había insultado", rememora Contreras, quien fue detenido y golpeado por la policía. "Me tuvieron dos horas, me hicieron cagar. La Policía me decía 'te haces el Che Guevara, tomá'". A pesar del trauma, el arrepentimiento nunca llegó: "Nunca me arrepentí de lo que dije y lo volvería a hacer. Las medidas de Menem mataron a mi familia, a mi pueblo". El norte, que alguna vez fue "una zona pujante", había sido "entregado atado" y "saqueado", una herida que aún hoy lo entristece profundamente.