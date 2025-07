Luis Juez se emocionó durante el debate por la emergencia en discapacidad: “No importa lo que digan los economistas”

“Yo con esta desprolijidad en la exposición, porque no hay una palabra que no me salga del corazón, quiero acompañar esta ley. No importa cuánto afecta o lo que dicen los economistas, nuestros hijos no son un número y se merecen el mismo respeto que tenemos nosotros y los que no tenemos ninguna discapacidad. De esta forma, y lo digo con mucho dolor, voy a acompañar y le voy a pedir a los senadores que acompañemos”, concluyó.