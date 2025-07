“Sentí que me atacaba un tigre”: el motivo por el que Ángel de Brito no estará al aire sorprendió a todos

Rápidamente, Fefe Bongiorno intervino para aclarar que no se trataba de un hecho grave: “Aclaremos que no es un accidente grave, está bien…”. Ochoa completó la información: “Se desgarró jugando al pádel. Lo estábamos esperando, pero Ángel estaba en la guardia. Me escribió: ‘Tuve un desgarro en el gemelo, tengo reposo. Me duele mucho. Sentí como que me atacaba un tigre’”.